Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Сосновом Бору

Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Сосновом Бору
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный водитель «Инфинити» устроил дорожное происшествие сразу из восьми автомобилей. Авария произошла вечером в понедельник, 16 декабря.

Как рассказали в петербургской группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», все произошло возле дома №15 по улице Солнечной в Сосновом Бору. Согласно предварительной информации, виновник аварии врезался в пять припаркованных автомобилей, а после улетел в два автомобиля, которые стояли на светофоре. Последних, в свою очередь, отбросило на пешеходный переход. Пешеходы не пострадали.

Травмы получила 32-летняя пассажирка «Инфинити» — у нее ушиб мягких тканей левого предплечья. Остальные участники аварии в порядке.

Приехавшие на место правоохранители проверили водителя на алкотестере, который показал почти 0,9 мг/л.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Cayenne и Audi разбились ночью на Луначарского.

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