Cayenne и Audi разбились ночью на Луначарского

В Петербурге на проспекте Луначарского произошло ДТП с участием иномарок. Теперь одна из машин отправится на металлолом.
Авария случилась сегодня ночью, 17 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что у машины почти полностью отсутствует передняя часть. Вторая иномарка, не менее помятая, вылетела на разделительный островок. Бампер легковушки лежит отдельно от авто.
«Каен и Ауди не поделили дорогу», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Петербурге. Спасатели тушили возгорание в квартире на Металлистов.