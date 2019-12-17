Cayenne и Audi разбились ночью на Луначарского

На дороге разбросаны осколки от иномарок. Фото: vk.com/spb_today

На дороге разбросаны осколки от иномарок. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Луначарского произошло ДТП с участием иномарок. Теперь одна из машин отправится на металлолом.

Авария случилась сегодня ночью, 17 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что у машины почти полностью отсутствует передняя часть. Вторая иномарка, не менее помятая, вылетела на разделительный островок. Бампер легковушки лежит отдельно от авто.

«Каен и Ауди не поделили дорогу», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Петербурге. Спасатели тушили возгорание в квартире на Металлистов.