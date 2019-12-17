На проспекте Металлистов 17 пожарных тушили кухню

На проспекте Металлистов 17 пожарных тушили кухню
Пожарные тушили огонь около часа. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе Северной столицы произошел пожар. Спасатели тушили квартиру в доме №14 на проспекте Металлистов.

Все произошло в ночь на вторник, 17 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 4:50. К месту происшествия были направлены 17 спасателей на четырех спецмашинах. Они обнаружили, что в квартире полыхала кухня.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, помещение горело на площади 8 «квадратов». Спасатели боролись с огнем около часа. К 4:34 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем доме в Лужках. Частная постройка загорелась в вечернее время. Спасателям удалось оперативно прибыть к месту происшествия и ликвидировать ЧП.

ГУ МЧС России по Петербургу пожар спасатели
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