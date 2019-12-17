Пожарные тушили дом в Лужках, полыхающий на 48 «квадратах»

Пожарные тушили дом в Лужках, полыхающий на 48 &#171;квадратах&#187;
Пожарные тушили огонь более часа. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка вспыхнула накануне вечером, 16 декабря, в поселке Лужки.

Соответствующий сигнал поступил дежурному в 21:40. К месту происшествия незамедлительно были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, дом полыхал на площади 48 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем больше часа.

Пламя удалось ликвидировать к 23:17.

В настоящее время выясняются точные причины произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем доме в Гатчинском районе. Огнеборцы тушили пламя около часа.

ГУ МЧС России по Ленобласти дом пожар
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Пожарные тушили дом в Лужках, полыхающий на 48 «квадратах»
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