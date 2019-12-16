Под Гатчиной пожарные тушили пожар в доме на 20 «квадратах»

Под Гатчиной пожарные тушили пожар в доме на 20 «квадратах»
Пламя потушили. Фото: pixabay.com

Пожарные около часа тушили огонь в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти. Ночью в доме загорелась обстановка.

В ГУ МЧС РФ по Ленобласти рассказали, что получили сообщение о возгорании в 3:07, а к 4 часам его полностью потушили. Все произошло 16 декабря в поселке Малое Верево.

Девять сотрудников МЧС и две машины спецтехники занимались тушением огня на площади в 20 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда. Как сообщили в комитете по благоустройству 2 декабря, пескосоляная смесь используется с учетом высокой влажности воздуха. Она призвана предотвращать превращение снега в ледяной накат на проезжей части.

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