Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда

Дороги Петербурга этой зимой обрабатывают пескосоляной смесью с содержанием соли не менее 30%. Концентрация её заметно увеличилась с прошлого года.

Прежде комитет старался не применять смесь с содержанием соли более 10%. Такой политики придерживался бывший глава ведомства Владимир Рублевский.

Как сообщили в комитете по благоустройству 2 декабря, пескосоляная смесь используется с учетом высокой влажности воздуха. Она призвана предотвращать превращение снега в ледяной накат на проезжей части. Используется смесь на отдельных участках при необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков. Соль разъедает лапы животных и негативно влияет на здоровье аллергиков и людей с легочными заболеваниями.