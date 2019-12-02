Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда

Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда
Зимняя уборка Петербурга. Фото: комитет по благоустройству

Дороги Петербурга этой зимой обрабатывают пескосоляной смесью с содержанием соли не менее 30%. Концентрация её заметно увеличилась с прошлого года.

Прежде комитет старался не применять смесь с содержанием соли более 10%. Такой политики придерживался бывший глава ведомства Владимир Рублевский.

Как сообщили в комитете по благоустройству 2 декабря, пескосоляная смесь используется с учетом высокой влажности воздуха. Она призвана предотвращать превращение снега в ледяной накат на проезжей части. Используется смесь на отдельных участках при необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков. Соль разъедает лапы животных и негативно влияет на здоровье аллергиков и людей с легочными заболеваниями.

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Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда
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