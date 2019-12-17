Школьницу из Ленобласти напоили водой с психотропами

В Кировском районе Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали девочку 2006 года рождения. Она почувствовала себя плохо после того, как выпила воды из бутылки, предложенной малознакомыми людьми.

Школьницу доставили в больницу около часа ночи 16 декабря. Медики определили у неё отравление психотропным веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подруга девочки рассказала, что на прогулке они познакомились с тремя молодыми людьми. Один из них предложил школьнице минеральную воду. Девочка сделала глоток, после чего ей стало плохо.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка. Полиция устанавливает личности молодых людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине госпитализировали 12-летнего мальчика. Подросток получил отравление алкоголем.