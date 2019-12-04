В Ленобласти школьник попал в реанимацию с алкогольным отравлением

В одну из больниц города Тихвин доставили 12-летнего подростка, который находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Мальчика привезли в здравоохранительное учреждение вечером вторника, 3 декабря. С тех пор врачи борются за его жизнь. По предварительной версии, у ребенка сильное алкогольное отравление. На данный момент он находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не ясны, информации о количестве выпитого ребенком алкоголя также нет, пишет 47news.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялся суд на контрабандистами, нелегально ввозившими в Россию алкоголь из Финляндии. У мужчин обнаружили немаркированные бутылки со спиртным на сумму около четырех миллионов рублей. Оба отделались уловным сроком.