Осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии

Осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии
Они хранили алкоголь в гаражных помещениях. Фото: pixabay

Состоялся суд по делу мужчин, которые перевезли из Финляндии в Россию немаркированный алкоголь с целью его сбыта. Данный алкоголь подлежал обязательной маркировке. Сумма привезенного товара составляла не менее 4-х миллионов рублей.

Фрунзенский суд принял решение лишить одного мужчины свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Сообщнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2.5 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о том, что государственная жилищная инспекция Петербурга проверила уборку придомовых территорий на качество и своевременность, по итогам которой нашла нарушения на 33 адресах. Общая сумма штрафов составила 325 тысяч рублей.

нелегальный алкоголь спб финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии
Анонимы заминировали в Петербурге 43 торговых центра
Петербуржцы выйдут на дозор для защиты деревьев на Грибоедова
«Минеры» судов Петербурга угрожают дронами над Кремлем
Россиянин прославился после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутки
Курение ускоряет процесс старения
На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера
В Петербурге опять началась массовая эвакуация судов