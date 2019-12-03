Осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии

Состоялся суд по делу мужчин, которые перевезли из Финляндии в Россию немаркированный алкоголь с целью его сбыта. Данный алкоголь подлежал обязательной маркировке. Сумма привезенного товара составляла не менее 4-х миллионов рублей.

Фрунзенский суд принял решение лишить одного мужчины свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Сообщнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2.5 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о том, что государственная жилищная инспекция Петербурга проверила уборку придомовых территорий на качество и своевременность, по итогам которой нашла нарушения на 33 адресах. Общая сумма штрафов составила 325 тысяч рублей.