Аэропорт Пулково обзаведется новым терминалом с бомбоубежищем к 2039 году

Управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на разработку эскизного проекта второй очереди развития авиаузла. Работы оцениваются в 25 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, аэропорт обзаведется новым пассажирским терминалом. Приступить к его строительству планируют в 2020 году. Завершатся работы к 2039 году.

Площадь нового терминала составит не менее 160 тыс. кв. метров. Разметить его планируют на четырех этажах. На третьем этаже оборудуют зону отправления, на втором — зону прибытия. Первый этаж займет багажная система и часть вспомогательных помещений. Цоколь будет отдан под служебные комнаты, бомбоубежище и зону хранение товаров и мусора.

Пропускная способность нового терминала ожидается на уровне 40 млн пассажиров в год.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 декабря 2020 года. Итоги конкурса подведут 25 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково могут открыть специальную комнату для курения.