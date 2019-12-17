Семак останется с «Зенитом» еще до 2021 года

Главный футбольный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак намерен продлить контракт с сине-бело-голубыми, оставшись в клубе до 2021 года.

Как сообщает газета «Спорт день за днем», ссылаясь на свои источники, в скором времени 43-летний наставник «Зенита» подпишет новое соглашение на срок до лета 2021 года. Действующий контракт закончится в июне следующего года.

Сергей Семак является тренером зенитовцев с мая прошлого года. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу тренеров после поражения в матче с «Бенфикой» (0:3) и последующего вылета команды из Лиги Чемпионов. Однако возможность отставки Семака не обсуждалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак прокомментировал разгром «Зенита» в матче с «Бенфикой».