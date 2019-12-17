Спор жителей и Смольного за деревья на Грибоедова решит третья сторона

В Петербурге местным жителям снова удалось выиграть время и спасти деревья на набережной канала Грибоедова от вырубки. Но окончательная их судьба все еще под вопросом. Решить спор между Смольным и активистами предстоит независимой комиссии.

Ситуацию обсудили на рабочей встрече в комитете по благоустройству. Участие в ней приняли защитники зеленых насаждений, депутат Борис Вишневский и начальник Управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховненко.

Прийти к согласию активистам и сторонникам вырубки не удалось. Вынести вердикт решили поручить третей стороне — независимой комиссии.

«Комиссия будет состоять из людей, которые не принимают решения о валке деревьев. Скорее всего, это будут специалисты Ботанического сада, энтомологи, микологи, представители университетов. Им предстоит обследовать тополя на предмет гнили», — рассказала gazeta.spb.ru местная жительница Вера Сухушина.

Кто войдет в состав независимой комиссии и как скоро будет решен вопрос, пока неизвестно. Однако комитет по благоустройству пообещал не трогать деревья до вынесения решения.

Помимо этого, на встрече обсудили законопроект, разработанный депутатом Борисом Вишневским. Парламентарий предлагает обязать организации выставлять щиты с информацией об обследовании деревьев. Таким образом жителям будет даны 3-6 месяцев на проведение собственной экспертизы, если они не согласны с вырубкой.

«Сейчас инфощит вывешивают за 3-5 дней до вырубки. К этому моменту деревья уже приговорены. У людей элементарно не хватает времени возмутиться, опротестовать решение», — отметила активистка.

Напомним, активисты и жители Адмиралтейского района выступили против вырубки семи взрослых тополей на набережной канала Грибоедова. Три из них спасти не удалось: деревья снесли утром 6 декабря. Активисты провели две независимые экспертизы. Обследования подтвердили: тополя не аварийны и не требуют сноса.