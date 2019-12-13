Активисты заявили о подделке документов по вырубке деревьев на Грибоедова

Активисты нашли признаки фальсификации документов по вырубке деревьев на набережной канала Грибоедова. Две независимые экспертизы подтвердили, что тополя не аварийны и не требуют сноса.

Расхождение и неточности в документах обнаружила группа «Зеленый щит». Теорию о том, что протоколы могут быть подделаны, подтвердили независимые проверки, сообщает «Красивый Петербург».

Первую экспертизу провели накануне вырубки, 5 декабря. Специалисты организовали диагностику методом натурного обследования. Признаки аварийности выявлены не были. На деревьях были лишь обнаружены небольшие изъяны коры.

Вторую экспертизу 12 декабря провела ПК «Возрождение» по заказу Экологического правового центра «БЕЛЛОНА». Обследование велось при помощи резисторграфа — прибора, определяющего плотность древесины в глубине ствола.

«Резистограммы показали отсутствие в стволах деревьев опасного размера полостей или гнилой древесины, все деревья жизнеспособны, три из них абсолютно здоровы, четвёртому рекомендовано провести некоторые мероприятия по уходу», — отмечают активисты «Красивого Петербурга».

Вырубку деревьев на канале Грибоедова проводит АО Садово-парковое предприятие «Центральное», подведомственное комитету по благоустройству. На защиту семи взрослых тополей встали активисты и местные жители. Несмотря на протесты, три дерева снесли 6 декабря. Гнили на спиленных стволах замечено не было.

Комитет согласился не трогать деревья до пятницы. Время защитникам тополей дали для проведения независимого обследования.

Отметим, что в 2017 году деревья на Грибоедова топпинговали ради «омоложения». После этого они выжили и дали хорошую крону.