Вырубку оставшихся деревьев на Грибоедова отложат до экспертизы

Комитет по благоустройству Петербурга пообещал не трогать деревья на набережной канала Грибоедова до проведения независимого обследования. На участке осталось четыре тополя.

Вырубка не грозит деревьям до пятницы, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на представителей комитета.

Экспертиза, как рассказали gazeta.spb.ru защитники деревьев, находится в процессе. Общественникам предстоит обследовать деревья и проверить, действительно ли они имеют показания к вырубке.

«Четыре дерева еще остались. Будем защищать дальше. Мы ежедневно дежурим у деревьев. Сегодня нас поддержала «Организация перевозчиков России», — уточнила местная жительница.

Работники АО Садово-парковое предприятие «Центральное» были замечены на Грибоедова утром 9 декабря. Они приехали для выкорчевывания пней.

Напомним, активисты и жители Адмиралтейского района вступились за семь взрослых тополей на набережной канала Грибоедова. Несмотря на пикеты и публичные протесты, комитет по благоустройству не отказался от вырубки. В пятницу, 6 декабря, на участке снесли три тополя. Оставшиеся четыре активисты намерены продолжить защищать.