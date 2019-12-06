На Грибоедова, несмотря на протесты, спилили три дерева

На набережной канала Грибоедова началась снос деревьев. Уберечь семь тополей от вырубки пытались местные жители и активисты. Однако, несмотря на протесты и обращения, комитет по благоустройству остался при своем мнении.

Утром 6 декабря на набережной снесли два взрослых дерева и начали спиливать третье. Об этом gazeta.spb.ru рассказали местные жители.

«Рубщики сегодня уже спилили три дерева, вчера они попытались воспрепятствовать нашей экспертизе. И, испугавшись её, сегодня приехали пилить. Спилы здоровые», — сообщила защитница тополей.

Сейчас рубщики продолжают работы: деревья пилят и убирают. Рассмотреть документы активистам не удалось.

«Могу только сказать, что акт был не тот, который был изначально нам представлен», — отметила местная жительница.

Остановить снос деревьев петербуржцы пытались почти неделю. К борьбе за тополя местные жители привлекли депутатов и активистов. Со слов депутата Заксобрания Бориса Вишневского, начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко пообещал на пару дней отложить вырубку тополей. Однако затем рабочие вернулись снова и продолжили начатое.

Парламентарий сообщил, что пытался убедить главу комитета по благоустройству Оксану Гусеву остановить снос. В ответ на это она заверила, что деревья больные и гнилые. Проверить это с помощью независимой экспертизы активистам, похоже, уже не удастся.

На месте тополей обещают высадить двадцать четырехметровых лип. Приживутся ли они, неизвестно.