Для защиты деревьев на Грибоедова разрабатывают законопроект

Начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко пообещал на пару дней отложить вырубку тополей на набережной канала Грибоедова. Параллельно с этим готовится законопроект, который поможет горожанам контролировать выдачу порубочных билетов.

Об этом gazeta.spb.ru рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Парламентарий подключился к защите деревьев по просьбе активистов. Местные жители встали на защиту семи взрослых тополей на набережной канала Грибоедова. Деревья растут напротив «дома старухи-процентщицы» из романа Фёдора Достоевского. Активисты уверены: настоящих причин рубить их нет.

Для решения спорных ситуаций депутаты разработали законопроект, который обяжет заранее публиковать в интернете протоколы обследования деревьев. Таким образом горожане смогут узнать о готовящейся санитарной рубке, высказать свои замечания и провести независимое обследование при наличии сомнений. Документ 3 декабря направлен на юридическое заключение.

«Проблема в том, что обычно люди узнают о вырубке, когда уже выдан порубочный билет, установлен щит и пришли рабочие. А надо, чтобы была возможность вмешаться и убедиться в аварийности дерева», — отметил Борис Вишневский.

Сомнения в том, что основания для вырубки деревьев на Грибоедова есть, у активистов появились после ознакомления с актом и порубочным билетом. Защитников тополей смутил ряд моментов: документы написаны от руки и имеют несоответствия.

«В документе сказано, что тополя стоят под наклоном более 45 градусов, но это не правда. У одного тополя действительно имеется наклон, но он менее 45 градусов. Также фигурирует слово «гниль», но нет заключений и не указано, какими способами это установили», — рассказали gazeta.spb.ru активисты.

Жильцы отмечают, что диаметр деревьев не совпадает с указанным в документах. Набережной, по их мнению, также ничего не угрожает.

Для ознакомления с документом кликните по изображению. Фото предоставлено gazeta.spb.ru.

Для ознакомления с документом кликните по изображению. Фото предоставлено gazeta.spb.ru.

Ознакомиться с документами защитникам зеленых насаждений удалось прямо на месте. При этом оригиналы при проведении работ никто не продемонстрировал. Активистам предъявили копии, что, по их словам, противоречит правилам. Обо всех нарушениях жители района намерены сообщить в полицию. Заявление будет подано уже сегодня, 4 декабря.

«Если у них есть средства, чтобы топпинговать деревья и вырубать их через два года, то лучше потратить деньги на укрепление и уход за возрастными деревьями. У них большая крона, которая дает много тени и кислорода. И никакие компенсационные посадки не заменят этого. Хороший пример ухода за возрастными деревьями — Летний сад, Павловск и другие исторические парки», — отмечают защитники тополей.

О том, что семи взрослым тополям на набережной канала Грибоедова грозит исчезновение, рассказала жительница Адмиралтейского района Вера Сухушина. За пять дней её пост в соцсетях набрал десятки репостов и разошелся по группам активистов. К защите тополей подключились местные жители, общественники и депутаты.