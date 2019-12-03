Петербуржцы выйдут на дозор для защиты деревьев на Грибоедова

Петербуржцы выйдут на дозор для защиты деревьев на Грибоедова
Петербуржцы встали на защиту деревьев на канале Грибоедова. Фото: Вера Сухушина

Семь взрослых деревьев на набережной канала Грибоедова попали под угрозой вырубки. Рабочие с бензопилами приедут к восьми утра 4 декабря.

Начать вырубку тополей АО Садово-парковое предприятие «Центральное» должно было 3 декабря. Однако работам помешали припаркованные автомобили и настойчивость местных жителей.

«Ни одно из деревьев сегодня не вырубили. Но один из их работников начал сдирать кору с тополя. Так продолжалось, пока мы не встали у ствола», — рассказала gazeta.spb.ru петербурженка Вера Сухушина.

Местные жители опасаются, что рабочие вернутся ночью и начнут вредить деревьям. Для защиты тополей организовано наблюдение. Жители района осмотрят набережную вечером 3 декабря и вернутся утром следующего дня.

«Завтра моя задача снова там стоять. Смотреть, что происходит, какие есть нарушения…», — уточнила местная жительница.

Поврежденная кора деревьев. Фото: Вера Сухушина

Причиной вырубки называют наличие гнили в деревьях. Однако, как считают активисты, это лишь повод. Пока единственное доказательство, которое они получили — написанный от руки акт.

Защитники деревьев намерены провести независимую экспертизу. На период её проведения, вероятно, удастся приостановить вырубку. Но пока гарантировать ничего нельзя.

Фото: Вера Сухушина
Фото: Вера Сухушина

О том, что семи взрослым тополям на набережной канала Грибоедова грозит исчезновение, рассказала жительница Адмиралтейского района Вера Сухушина. За четыре дня её пост в соцсетях набрал десятки репостов и разошелся по группам активистов. К защите тополей подключились крупные сообщества «Красивый Петербург», «Зеленая коалиция», «Деревья Петербурга» и другие.

Обращения и жалобы направлены в природоохранную прокуратуру и комитет по природопользованию.

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