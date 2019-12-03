Петербуржцы встали на защиту деревьев на Грибоедова

В Петербурге на один день отложили вырубку деревьев на набережной канала Грибоедова. Работам бензопил помешали припаркованные авто. Однако борьба на этом не закончена.

О том, что деревьям грозит вырубка, рассказала жительница Адмиралтейского района Вера Сухушина. За четыре дня её пост набрал десятки репостов и разошелся по группам активистов в соцсетях.

Приступить к вырубке АО Садово-парковое предприятие «Центральное» должно было 3 декабря. Закончить работы планируется 6-го. Под бензопилы, если предотвратить вырубку не удастся, попадут 7 деревьев.

Причиной вырубки называют наличие «гнили» в тополях, однако подтвердить эту информацию не удалось. В «Центральном» на вопросы жильцов и журналистов не отвечают. Ответственный за работу предприятия комитет по благоустройству также ситуацию, несмотря на общественный резонанс, не комментирует.

«Необходимо подумать о проведении независимой экспертизы с резистографом, но для этого нужно время и деньги. Я задала садово-парковому вопрос о том, можно ли отложить вырубку до проведения экспертизы, но, к сожалению, ответа пока не получила», — рассказала gazeta.spb.ru координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника.

Активисты и защитники зеленых насаждений готовы оказать поддержку и выступить против вырубки. Обращения и жалобы направлены в природоохранную прокуратуру и комитет по природопользованию.

Напомним, вырубка грозит семи деревьям на нечетной стороне набережной канала Грибоедова. Работы запланированы у дома 119.