На Набережной канала Грибоедова будут рубить деревья

Информация о том, что на нечетной стороне Набережной канала Грибоедова 119 собираются снести 7 деревьев, появилась в социальных сетях 30 декабря. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

В Сети опубликовали фотографию информационного щита, на нем было указано, что АО Садово-парковое предприятие «Центральное» планирует проводить снос деревьев в соответствии с порубочными билетами.

«На набережной будут рубить деревья, 7 штук, с 3 декабря (8-10 утра). Это те, которые обрезали три года назад, они все живые и зеленые. Причина на щите не указана», — говорится записи в сообществе «Деревья Петербурга».

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