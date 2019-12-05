Тополя на Грибоедова, которым грозит вырубка, снова оградили

Тополя на Грибоедова, которым грозит вырубка, снова оградили
Установка ограждения у тополей на Грибоедова. Фото: Вера Сухушина

У тополей на набережной канала Грибоедова установили ограждение и информационный щит. Деревья находятся под угрозой вырубки.

Жителям Петербурга удалось ненадолго остановить снос тополей. Однако на этом битва за деревья не закончена. Утром 5 декабря на набережной вновь установили ограждения. Рабочих заметили местные жители

«Приезжали с инструментами и пытались что-то делать со стволами», — рассказали gazeta.spb.ru защитники деревьев.

Помимо этого, на набережной вновь появился информационный щит. Работники АО Садово-парковое предприятие «Центральное» убрали его утром 4 декабря, а вечером вновь установили, но уже с другой стороны набережной.

«Щит поставлен вдалеке от деревьев, других ограждений и объявлений нет. Заметить его трудно», — отметила местная жительница.

Напомним, семи взрослым тополям на набережной канала Грибоедова грозит вырубка. На защиту деревьев встали местные жители и активисты. Они намерены провести независимую экспертизу и проверить, действительно ли есть основания для их сноса. Аргументы, предоставленные в порубочном билете и акте, активистам показались неубедительными.

Накануне депутат Борис Вишневский сообщил, что начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко пообещал на пару дней отложить вырубку тополей. Однако, несмотря на это, у деревьев установили ограждения.

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