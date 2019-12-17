Беглов согласовал закрытие дамбы в случае наводнения

Пока что это не решенный до конца вопрос.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщили в администрации главы Санкт-Петербурга Александра Беглов. Он заявил, что разрешает закрыть дамбу в случае наводнения, если это понадобится. Отмечается, что эксперты пока не решили, стоит ли так делать.

Напоминаем, что сотрудники МЧС предупреждают петербуржцев об угрозе наводнения. Уже завтра порывы ветра могут усилиться до 24 метров в секунду, а также пойдет сильный дождь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер несет в Финский залив нагонную волну — дамбу планируют закрыть.