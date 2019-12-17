Беглов согласовал закрытие дамбы в случае наводнения

Беглов согласовал закрытие дамбы в случае наводнения
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Пока что это не решенный до конца вопрос.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщили в администрации главы Санкт-Петербурга Александра Беглов. Он заявил, что разрешает закрыть дамбу в случае наводнения, если это понадобится. Отмечается, что эксперты пока не решили, стоит ли так делать.

Напоминаем, что сотрудники МЧС предупреждают петербуржцев об угрозе наводнения. Уже завтра порывы ветра могут усилиться до 24 метров в секунду, а также пойдет сильный дождь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер несет в Финский залив нагонную волну — дамбу планируют закрыть.

александр беглов наводнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водители трамваев объяснили забастовку в Петербурге
До Шушар могут пустить «Чижика», чтобы решить проблему с транспортом
Беглов согласовал закрытие дамбы в случае наводнения
Неизвестные засыпали Ново-Александровский рынок XIX века возле Фонтанки
На Кибальчича пешеход угодил под колеса машины
Орешкин высказался об идее отмены НДФЛ для малоимущих
Жильцам аварийных домов хотят предложить ипотеку по сниженной ставе
Ветер несет в Финский залив нагонную волну — дамбу планируют закрыть