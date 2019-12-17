Ветер несет в Финский залив нагонную волну — дамбу планируют закрыть

Ветер несет в Финский залив нагонную волну &#8212; дамбу планируют закрыть
Сейчас на Финском заливе усиливается ветер. Фото: pixabay.com

На данный момент погода в Северной столице ухудшается. Вечером 18 декабря порывы ветра могут составить до 24 метров в секунду.

В среду, 18 декабря, западный ветер несет в Финский залив нагонную волну со скоростью до 24 метров в секунду, создавая опасность наводнения. Если погода не изменится, вечером 18 декабря, вероятно, закроют дамбу. Затворы могут привести в действие уже грядущей ночью.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о неоднозначных прогнозах синоптиков на завтрашний день. С одной стороны, температура воздуха обещает быть рекордно высокой — 6 градусов выше нуля. В то же время, петербуржцев ждут дожди, местами переходящие в снег и порывистый ветер до 28 метров в секунду, усиливающийся ближе к вечеру.

Метеорологи также предупреждают о возможности шторма и наводнения, если ветер не стихнет.

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Ветер несет в Финский залив нагонную волну — дамбу планируют закрыть