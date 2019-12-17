Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря

Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря
Фото: https://www.instagram.com/whl_ru/

Девушки из разных клубов приняли участие в необычной съемке, примерив на себя роль моделей.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказывается в Instagram-аккаунте Женской Хоккейной лиги. В социальную сеть выложили подборку снимков с российскими спортсменками из разных клубов. Одна из девушек позирует среди роз, другая держит в руках подсолнухи.

«Самый красивый, женственный и нежный календарь ЖХЛ 2020»,

— говорится в описании к фото.

Пост уже собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.

«Этот лучший Календарь»,

«Красавицы!!!Очень нежные образы‼️»,

«Мне такой календарь нужен»,

— пишут комментаторы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцева поддержала хоккеиста, который якобы похитил собственных детей.

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