Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря

Девушки из разных клубов приняли участие в необычной съемке, примерив на себя роль моделей.
Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказывается в Instagram-аккаунте Женской Хоккейной лиги. В социальную сеть выложили подборку снимков с российскими спортсменками из разных клубов. Одна из девушек позирует среди роз, другая держит в руках подсолнухи.
«Самый красивый, женственный и нежный календарь ЖХЛ 2020»,
— говорится в описании к фото.
Пост уже собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.
«Этот лучший Календарь»,
«Красавицы!!!Очень нежные образы‼️»,
«Мне такой календарь нужен»,
— пишут комментаторы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцева поддержала хоккеиста, который якобы похитил собственных детей.