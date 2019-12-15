Кудрявцева поддержала хоккеиста, который якобы похитил собственных детей

Кудрявцева поддержала хоккеиста, который якобы похитил собственных детей
Фото: https://www.instagram.com/leratv/?hl=ru

Мать двух девочек написала заявление в полицию на бывшего супруга.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает «СтарХит». Продюсер Лера Кудрявцева решила поддержать хоккеиста Игоря Зайцева, которого обвиняют в похищении двух детей. Она считает, что с такой матерью малышки жить не должны. Кудрявцева заявила, что многие мечтают о браке с богатыми спортсменами, а потом теряют голову, начинают употреблять наркотики и не уделять должного внимания детям.

Сам Зайцев также говорила, что бывшая супруга не заботилась о дочерях, а веселилась, пила и танцевала в клубах.

«Не общалась с ними месяцами, все переложив на няню, ссылаясь на депрессию. А теперь ей больно!»

— написал Игорь в социальных сетях.

Сама Маргарита отрицает все обвинения. Она считает, что Кудрявцеву втянули в грязные игры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лжесотруднику ФСБ дали 11 лет «строгача» за похищение человека, вымогательство и сбыт наркотиков.

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