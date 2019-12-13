Лжесотруднику ФСБ дали 11 лет «строгача» за похищение человека, вымогательство и сбыт наркотиков

В Петербурге Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к 11 годам колонии строго режима. Мужчину обвинили в похищении человека и вымогательстве.

Материалы уголовного дела были начаты по статьям 126, 163 и 228 УК РФ. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года.

Злоумышленник, имея поддельное удостоверение сотрудника Федеральной службы по контролю оборота наркотиков, подкараулил потерпевшего и, применив физическую силу, заставил сесть в машину. Он возил свою жертву по городу на протяжении восьми часов, требуя 2 млн рублей. Однако планы преступника нарушили росгвардейцы. Сотрудников смутил подозрительный автомобиль, проезжающий ранним утром в лесополосе на улице Коммуны.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в квартире подсудимого производился обыск. В результате сотрудники обнаружили принадлежащие ему наркотики в крупном размере, расфасованные и приготовленные к сбыту

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об изъятии более 250 литров алкоголя из магазина в Петербурге. Продукцией торговали без лицензии.