Бизнесмен на Просвещения лишился 250 литров алкоголя, продаваемого без лицензии

Из магазина было изъято более 250 литров алкоголя. Фото: pixabay

Из магазина было изъято более 250 литров алкоголя. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения законодательства о продаже алкогольной продукции. Нарушения были обнаружены в магазине на проспекте Просвещения.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили продажу алкоголя без лицензии и соответствующих документов в доме 69.

Как сообщили в прокуратуре города, в отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате Арбитражный суд привлек бизнесмена к административной ответственности. Теперь ему предстоит оплатить штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей.

Из магазина было изъято более 250 литров алкоголя. Продукция будет уничтожена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура защитила права ребенка. Петербургское ведомство провело проверку на соблюдения законодательства о защите имущественных прав несовершеннолетних.