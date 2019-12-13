Прокуратура защитила жилищные права юного петербуржца

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием выделения ребенку доли в жилом помещении. Фото: pixabay

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием выделения ребенку доли в жилом помещении. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о защите имущественных прав несовершеннолетних.

В результате проверки выяснилось, что в декабре 2017 года законный представитель 10-летнего ребенка обратился в органы опеки и попечительства МА МО города Красное Село с заявлением о получении разрешения на совершение сделки по отчуждению долей трехкомнатной квартиры, принадлежащих несовершеннолетнему, с целью приобретения на имя ребенка однокомнатной квартиры.

Как сообщили в прокуратуре города, заявление было рассмотрено и разрешено к совершению сделки органами опеки и попечительства. Однако выяснилось, что законным представителем не исполнены обязательства по приобретению ребенку жилья.

С целью защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием выделения ребенку доли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проверке магазина на Софийской улице. В результате выявленных нарушений прокуратура изъяла 49 коробок сигарет.