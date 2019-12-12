Прокуратура изъяла 49 коробок табака из магазина на Софийской

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения закона в сфере оборота табачной продукции. Сотрудникам ведомства не понравился магазин на улице Софийской.

В результате обхода выяснилось, что в указанном магазине осуществлялась продажа оптом и в розницу немаркированных табачных изделий.

Как сообщили в прокуратуре города, индивидуального предпринимателя лишили 49 коробок табачных изделий. Так, общая стоимость изъятой продукции превысила 600 тыс. рублей.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в крупном размере.

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