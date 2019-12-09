Прокуратура отвоевала доступ к воде для жителя дома на Коллонтай

Заглушки в канализационной системе в квартире незаконно установило ТСЖ. Фото: pixabay

Заглушки в канализационной системе в квартире незаконно установило ТСЖ. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района Петербурга встала на сторону жильца дома 28 по улице Коллонтай, который остался без воды. Заглушки в канализационной системе владельца квартиры установило ТСЖ «Заневка».

Сотрудники надзорного органа наведались в товарищество и обязали организацию устранить нарушения. Однако председатель ТСЖ отказался исполнять требования и обратился в суд с иском признать выданное постановление незаконным.

Как сообщается на сайте ведомства, Арбитражный суд встал на сторону прокуроров, признав их требования законными и обоснованными. Главу товарищества привлекли к административной ответственности.

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