Из магазина на Олеко Дундича изъяли 270 литров алкоголя без лицензии

В Северной столице прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения закона о госрегулировании оборота и производства спиртного.
В ходе проверки на территории района сотрудники ведомства вскрыла нарушения. Бизнесмен торговал алкогольной продукцией без лицензии и сопроводительных документов. Нарушения выявили в торговом павильоне №5 на улице Олеко Дундича.
Из магазина было решено изъять всю алкогольную продукцию объемом свыше 270 литров (водка, пиво). Также в отношении предпринимателя были возбуждены дела об административном правонарушении.
Материалы дела были направлены в Арбитражный суд.
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