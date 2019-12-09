Из магазина на Олеко Дундича изъяли 270 литров алкоголя без лицензии

Из магазина на Олеко Дундича изъяли 270 литров алкоголя без лицензии
Было решено изъять у предпринимателя всю алкогольную продукцию объемом свыше 270 литров. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения закона о госрегулировании оборота и производства спиртного.

В ходе проверки на территории района сотрудники ведомства вскрыла нарушения. Бизнесмен торговал алкогольной продукцией без лицензии и сопроводительных документов. Нарушения выявили в торговом павильоне №5 на улице Олеко Дундича.

Из магазина было решено изъять всю алкогольную продукцию объемом свыше 270 литров (водка, пиво). Также в отношении предпринимателя были возбуждены дела об административном правонарушении.

Материалы дела были направлены в Арбитражный суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о намерении прокуратуры Петербурга в отношении одного из хостелов. Его хотят закрыть.

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