Трезвые сварщики вдохновили Шнурова на стихи

Музыкант побывал на энергомашиностроительным дивизионе и поделился своим впечатлением с подписчиками.

Своим творчеством Сергей Шнуров поделился в Instagram-аккаунте. Музыкант съездил в Волгодонск, чтобы посмотреть, как работается сварщикам. Он отметил, что его поразила «мощь», состояние агрегатов, а, главное, сами люди – в общем, Шнуров остался под приятным впечатлением.

В своем произведении артист отметил, что его встретил на производстве некий Коля в маске, который был не пьяный, как ожидал Шнуров, а трезвый.

«Это вам, Сергей, не песни петь на сцене, Хотя мат способствует работе! Платят сорок тыс. приличный ценник «,

— пишет музыкант.

Напоминаем, что Шнуров до этого уверял, что молодежи не интересны рабочие специальности. Он также говорил, что за сварщиками закрепился стереотипный образ, который на деле не соответствует действительности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров почтил память запрещавшего концерты «Ленинграда» Юрия Лужкова.