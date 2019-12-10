Шнуров почтил память запрещавшего концерты «Ленинграда» Юрия Лужкова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров почтил память скончавшегося экс- мэра Москвы Юрия Лужкова, некогда запрещавшего в столице концерты коллектива.

На своей станице в Instagram музыкант опубликовал стихотворение, посвященное бывшему мэру столицы России.

«Будет бегать вечно в кепке, Но никто не вечен тут. Эх, Михалыч, ты эпоха, Да, сегодня умер Мэр»

Шнуров также отметил, что с бывшим мэром Лужковым «Москве жилось неплохо» и что «яркий был он человек».

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене. Он скончался на 84-м году жизни в Европе. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Захоронение Лужкова пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Лужков ушел из жизни в 83 года. Лужков, как подчеркнул глава Петербурга, был профессионалом, ярким и принципиальным человеком. Уход его из жизни стал большой утратой.