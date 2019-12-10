Беглов выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Лужков ушел из жизни в 83 года.

«Он занял пост мэра столицы в сложный период. В эти трудные годы он очень многое сделал для развития города, перевода экономики на рыночные отношения, модернизации транспортного комплекса», — отметил губернатор.

Беглов принес соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Лужкова.

Лужков, как подчеркнул глава Петербурга, был профессионалом, ярким и принципиальным человеком. Уход его из жизни стал большой утратой.

О смерти Юрия Лужкова стало известно утром 10 декабря. Бывший мэр Москвы скончался в немецкой клиники, куда приехал для операции на сердце. Захоронить Лужкова планируют на Новодевичьем кладбище.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Москвы могут поставить памятник Юрию Лужкову.