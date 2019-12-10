В Москве хотят поставить памятник Юрию Лужкову

В Москве хотят поставить памятник Юрию Лужкову
Владимир Путин и Юрий Лужков. Фото: kremlin.ru

В Москве захотели «отдать дань памяти» умершему экс-мэру столицы Юрию Лужкову и поставить памятник в центре города.

Он выразил уверенность в том, что «память о Лужкове будет увековечена в Москве».

«Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что память о Лужкове будет увековечена в Москве».

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене. Он скончался на 84-м году жизни в Европе. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Захоронение Лужкова пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ушла из жизни легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Она скончалась 25 ноября, ей было 93 года.

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