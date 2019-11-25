Скончалась советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Ушла из жизни легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Она скончалась 25 ноября, ей было 93 года.

Как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, Вартанян внесла огромный вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — заявили в сообщении Службы внешней разведки.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан. После Великой отечественной войны она со своим супругом Геворком Вартаняном работала в экстремальных условиях во многих мировых государствах. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении они вернулись домой.

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