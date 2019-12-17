Лазарев о суррогатном материнстве: «Главное, чтобы дети росли в любви»

Лазарев о суррогатном материнстве: &#171;Главное, чтобы дети росли в любви&#187;
Лазарев во второй раз стал папой. Фото: скриншот

Певец заверил, что его дети не чувствуют, что растут в неполноценной семье.

Обо всем певец Сергей Лазарев рассказал в интервью Hello! Он отметил, что в России во многих семьях, в которых есть и мама, и папа, дети все равно несчастливыми. Им не хватает любви, заботы, потому их родители неблагополучны. Никита и Аня, уверяет Сергей Лазарев, растут и чувствуют себя нужными.

Певец подчеркнул, что они являются только его детьми, а к суррогатному материнству он относится исключительно хорошо. Он рассказал, что прежде чем пойти на это, женщина общается с психологом, поэтому Лазарев не боится, что однажды она заявит свои права на детей. Певец рад, что помог решить суррогатной матери финансовые проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев ответил на вопросы о женитьбе. Певец, отвечая на вопрос о женитьбе, заверил, что не собирается делать никому предложение.

Сергей Лазарев суррогатное материнство
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