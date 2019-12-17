Басков впервые показал свою роскошную квартиру

Подписчики пришли в восторг от увиденного и рассыпались в комплиментах.

Певец Николай Басков поделился личным в Instagram-аккаунте. До этого артист никогда не показывал поклонникам свою квартиру, но перед Новым годом решил их порадовать эксклюзивом. Певец выложил снимок, на которым виден интерьер – стулья, столик, часы и многое другое. Басков в посте пишет о том, как любит живые цветы.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляют эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!!!»

— написал певец.

Как пишет Life, квартира могла стоить Николаю Баскову более 625 миллионов рублей. Фанаты в изумлении от квартиры – они пишут, что певец живет не в доме, а настоящем музее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Басков вступился за Ротару и рассказал о реакции певицы на травлю. Артист призвал уважительно относится к возрасту и заслугам Софии Ротару. По его словам, певица стала заложницей обстоятельств.