Басков вступился за Ротару и рассказал о реакции певицы на травлю

Басков вступился за Ротару и рассказал о реакции певицы на травлю
Певица не имеет никакого отношения к политике, поэтому приняла решение продолжить концерты в России. Фото: Wikipedia

Народный артист России Николай Басков вступился за Софию Ротару, на которую обрушилась волна критики за возвращение в Россию с концертами.

Во время мероприятия «Песня года», которое в прошлом году Ротару пришлось пропустить из-за напряженных российско-украинских отношений, Басков высказался в поддержку певицы. В этом году украинская артистка приехала на шоу, вызвав шквал критики в свою сторону.

В интервью super.ru Басков отметил, что Ротару тяжело переживает сложившееся положение и травлю. Артист призвал уважительно относится к возрасту и заслугам Софии Ротару. По его словам, певица стала заложницей обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известна стоимость выступления Ротару на московских новогодних корпоративах. Так, концерт обойдется в 60 тысяч долларов, то есть немногим меньше четырех миллионов рублей.

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