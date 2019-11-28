Стала известна стоимость новогодних корпоративов Ротару в Москве

Одно выступление певицы Софии Ротару на новогодних кооперативах в Москве будет стоить 60 тыс. долларов — 3,8 млн рублей. Такое заявление сделал генменеджер одного из столичных агентств.

Заказчикам необходимо оплатить расходы на дорогу Ротару, а также к гонорару Ротару нужно добавить средства на проживание ее коллектива. Как сообщила kp.ru, в полученной смете оказались прописаны также транспорт и «суточные».

Коллектив исполнительницы из разных населенных пунктов, из-за чего билеты в смете обозначены из различных направлений. Также прописан перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что певица София Ротару переживает из-за травли в социальных сетях. Об этом рассказал ее концертный директор.