Молодая жена Петросяна решилась родить ему сына

Молодая жена Петросяна решилась родить ему сына
Фотография свадебного букета появилась на страничке помощницы Петросяна. Фото: instagram.com

Новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова готовится к рождению ребенка. Об этом рассказал друг юмориста, который в курсе планов пары.

Татьяна уже подписалась в социальных сетях на различные аккаунты, которые посвящены воспитанию детей и покупкам одежды для малышей через Сеть. Как сообщает «КП», среди подписок также имеется страница престижного столичного роддома.

Друзья юмориста также поделились подробностями его торжества. Пышную свадьбу молодые не планировали, они расписались в Кутузовском ЗАГСе. 30-летняя невеста осталась со своей фамилией. Обручальное кольцо, полученное невестой из рук статусного жениха, эксперты оценивают не как самое дорогое: оно стоит не более 250 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Елена Степаненко прокомментировала свадьбу бывшего мужа. Она уверила, что желает молодым только счастья.

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Молодая жена Петросяна решилась родить ему сына
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