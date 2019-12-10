Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Она заверила, что ничего об этом не знает.

Об этом стало известно 9 декабря. Обо всем сообщает издание Super.ru. Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей. Юмористка заверила, что впервые слышит о торжестве. При этом она уверяет, что желает молодоженам счастья.

К слову, сама невеста никак не комментирует слухи – журналисты пытались до нее дозвониться, но она бросает трубки. При этом Татьяна выложила букет, который, видимо, фигурировал в ЗАГСе.

«Комсомольская правда», ссылаясь на свои источники, пишет, что Евгений Петросян женится уже в пятый раз. Близкий друг также говорит, что свадьба уже состоялась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян женился на своей молодой помощнице. Евгений Петросян и Елена Степаненко подали на развод в ноябре прошлого года. Семейная жизнь супругов продолжалась 33 года.