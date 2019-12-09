Петросян женился на своей молодой помощнице

Юморист Евгений Петросян снова женился. Его супругой стала 30-летняя помощница Татьяна Брухунова, которую винили в распаде семейной пары с экс-женой и коллегой Еленой Степаненко.

Сами возлюбленные официально пока не подтвердили данную информацию. Однако о торжестве рассказал человек из близкого окружения пары. Как сообщает «Комсомольская правда. Санкт-Петербург», он сообщил, что 74-летний Петросян и его новая возлюбленная узаконили свои отношения еще в начале настоящего месяца.

Интернет-пользователи также заинтересовались фотографией в соцсети Instagram, которую опубликовала помощница Петросяна. На снимке запечатлен белый свадебный букет. А в комментариях под фото большинство поздравляет пару с радостным событием.

Напомним, что известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко подали на развод в ноябре прошлого года. Семейная жизнь супругов продолжалась 33 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Instagram обсуждают архивное фото Петросян и Степаненко. Пользователи отметили, что на фотографии они молоды и счастливы.