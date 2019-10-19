В Сети обсуждают архивное фото Степаненко и Петросяна

В Сети обсуждают архивное фото Степаненко и Петросяна
Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Фото: www.instagram.com

Поклонники обсуждает совместное архивное фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Пара рассталась после 32 лет брака. Сейчас продолжает тянуться тяжелый процесс по разделу имущества.

Многих фанатов эта новость сильно удивила и огорчила.

Звезды всегда выглядели очень гармоничной парой не только на сцене, но и в жизни.

Накануне в Сети появился архивный снимок комиков, на котором они молоды и счастливы.

Пользователи Сети оценили фото и в комментариях понастольгировали о тех временах, когда Степаненко и Петросян были вместе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы, прогуливаясь по Петроградской стороне, могут встретить Евгения Петросяна. Он «поселился» напротив отделения почты России на Введенской улице. Там есть детская спортивная площадка, которая вся разрисована из цветных баллончиков.

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В Сети обсуждают архивное фото Степаненко и Петросяна
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