Коттедж бизнес-леди в Стрельне обчистили на 1,75 миллиона

В Петродворцовом районе Петербурга обокрали коттедж 41-летней заместительницы гендиректора одной из фирм. Неизвестные вынесли деньги и имущество на 1,75 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, кража произошло 17 декабря. Вернувшись с работы женщина обнаружила, что стеклопакет двери отжат, а из дома пропали деньги и украшения.

Злоумышленники похитили 650 тыс. рублей, 1 тыс. 960 евро, 2 тыс 400 долларов и драгоценности примерно на 800 тыс. рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 1,75 млн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция и кинологи осмотрели место происшествия. К работе была привлечена служебная собака по кличке Атака, но взять след ей не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти из дома предпринимателя похитили 990 тыс. рублей.