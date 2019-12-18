Стали известны имена игроков, которые хотят уйти из «Зенита»

Стало известно, останутся ли футболисты, у которых заканчиваются контракты в конце сезона, в составе петербургского клуба «Зенит».

Как сообщает издание «Спорт день за днем» со ссылкой на собственные источники, по окончании текущего сезона футбольный клуб планируют покинуть защитник Бранислав Иванович, а также хавбеки Юрий Жирков и Роберт Мак. Их контракты с сине-бело-голубыми заканчиваются в конце сезона 2019/20. По данным издания, эти игроки не собираются подписывать новые трудовые соглашения.

Также сообщается, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин, а также вратарь Михаил Кержаков и полузащитник Далер Кузяев хотят продолжить работать в клубе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак останется с «Зенитом» еще до 2021 года.