Советы от лесничего: как выбрать и бесплатно получить елку к Новому году

В Ленобласти в преддверии новогодних праздников стартовала акция – жители могут получить главный символ праздника абсолютно бесплатно.

У данной акции есть определенные правила. Бесплатную елку местные жители могут получить с сегодняшнего дня, но для этого необходимо вовремя обратиться в местное лесничество.

Как сообщает «ЛенТВ24», желающим нужно приехать с паспортом в любое удобное лесничество и оформить договор. После сотрудники покажут место, на котором произрастают деревья, там можно будет выбрать любое понравившееся. По словам начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета по природным ресурсам региона Вадима Латышева, при рубке и перевозке может потребоваться составленный договор, поэтому жителю лучше иметь его при себе.

К концу декабря за новогодним символом выстраиваются большие очереди, из-за чего о бумагах для рубки елки лучше позаботиться заранее. Сами лесники работают до 30 декабря.

«Важно, что не каждую елку можно пускать под нож», — отметил корреспондент издания Александр Громов.

Главный лесничий Кировского лесничества Александр Брушков подчеркнул, что в данном деле внимание стоит заострить на мелочах. Он добавил, что ветки у дерева должны быть крепкими, а цвет хвои — темным.

Чтобы елка радовала долго, лучше всего поставить ее в ведро с песком, а также регулярно поливать водой, подкармливать сахаром.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кремль привезли главную елку страны. Дереву 90 лет.