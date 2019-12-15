В Кремль привезли главную елку России

Новогодней красавице – 90 лет. Ее высота составляет 27 метров.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Главную елку России доставили в Кремль из Московского учебно-опытного лесничества в Можайском городском округе Московской области. Там дерево росло на протяжении 90 лет и ждало своего звездного часа. Совсем скоро москвичи и все гости столицы смогут увидеть ель на Соборной площади. Наряжать дерево собираются только 23 декабря.

Отмечается, что высота ели – 27 метров, а размах ее ветвей у основания – шесть метров В общей сложности за звание главной елки боролись 12 деревьев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам не понравилось оформление новогодней елки у Исаакия. Судя по фотографиям, опубликованным в паблике, местные вандалы также внесли свою лепту в «украшение» новогодней елки, расписав металлические листы граффити.