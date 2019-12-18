На проспекте Обуховской Обороны пенсионер попал под колеса иномарки

На проспекте Обуховской Обороны пенсионер попал под колеса иномарки
Пострадавшего увезли на скорой. Фото: Pixabay

Утром 18 декабря в Невском районе водитель иномарки сбил пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло у дома 261 на проспекте Обуховской Обороны. Мужчина 1946 года рождения попал под колеса легкового автомобиля Mazda 6. За рулем находился 23-летний молодой человек.

Пострадавшего увезли на скорой. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе водитель LADA Priora сбил двух женщин, переходивших дорогу в зоне пешеходного перехода. Пострадавших госпитализировали в среднем и тяжелом состоянии.

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