Россияне теперь могут жаловаться на плохие дороги через приложение

Россияне теперь могут жаловаться на плохие дороги через приложение
Приложение позволяет оценить работы и оставить отзыв с фотографией. Фото: pixabay

В России мобильное приложение «Госуслуги.Дороги» стало доступно для граждан. Власти смогут контролировать ситуацию с дорожным ремонтом и строительством.

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что пользователь сможет по геосетка посмотреть дорожную ситуацию вокруг него в качестве проекта. Например, приложение покажет о планирующихся и уже построенных дорогах, о дорожном покрытии и дорожных работах. «Госуслуги.Дороги» позволит россиянам оценить актуальность ремонта этих участков.

Приложение бесплатное и доступно всем желающим. В приложении показана карта, на которой дороги размечены разными цветами: зеленый, желтый и серый. Все они означают статус выполнения ремонта на дороге. Пользователь также сможет узнать протяженность, сроки работ, заказчика и подрядчика, и точный адрес. Кроме того, оно позволяет оценить работы и оставить отзыв с фотографией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликован список лучших игр, фильмов и приложений по версии Google.

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