Житель Петербурга окажется на скамье подсудимых за нападение с топором на сотрудников брокерской компании

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Baltphoto

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Baltphoto

Жителя Петербурга будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ (покушение на убийство в состоянии аффекта).

Инцидент произошел в офисе ООО «БКС» на площади Конституции.

Как полагает следствие, мужчина в состоянии аффекта в целях мести в офисе стал наносить жертвам удары топором по различным частям тела, сообщили в прокуратуре Петербурга.Потерпевшим удалось скрыться.

Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил Шамсиддина Насриддинова, который насмерть забил человека, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.